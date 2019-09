Ook reiskantoren bij ons voelen faillissement Thomas Cook

Thomas Cook België is nog niet failliet verklaard en reisbureaus proberen hun klanten die een reis boekten met Thomas Cook zo goed mogelijk te helpen. Ze hopen ook en hopen op steun van het garantiefonds.

Bij 'Book And Go' in Brugge, tot een jaar geleden nog Thomas Cook, zijn alle verwijzingen naar de Britse touroperator Thomas Cook al weggehaald. Hoewel de Belgische tak van de touroperator nog niet failliet is, zorgen uitspraken van het garantiefonds reizen over het financieel onvermogen voor ongerustheid.

"Bom"

"Hier was dat een serieuze bom", zegt Hanne Bolle van 'Book And Go'. "De klanten stonden te wachten aan de deur in de regen. De telefoon stond niet stil. We proberen alle klanten zo goed mogelijk op te vangen op dat moment."

En dus was het een drukke dag om alle klanten die op reis zijn of dit jaar nog een reis gepland hadden met Thomas Cook te contacteren.

"We hebben alle klanten opgebeld die op hun bestemming zitten om et horen hoe het verloopt. Als de hotelier geld vragen dan zeggen we dat ze dat niet mogen doen en dat ze Buitenlandse Zaken moeten verwittigen. Voor de klanten die nog moeten vertrekken, hebben we een dossier geopend bij het Garantiefonds reizen zodat we weten wat er kan gebeuren."

Reizigers kunnen hun vakantie niet zelf annuleren. Het Garantiefonds maakt zich sterk dat de geplande reizen zullen doorgaan.

Als dat toch niet lukt, krijgen mensen hun reis 100 procent terugbetaald. Maar dat kan wel even duren.