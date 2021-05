Ook pretparken hunkeren naar 8 mei

Niet alleen de horeca, maar ook de pretparken kijken reikhalzend uit naar hun heropening op 8 mei. Dat is ondermeer het geval in het Bellewaerde Park in Ieper.

Voorlopig staan de attracties nog leeg, maar vanaf zaterdag komt daar -eindelijk- weer verandering in. Alles verloopt nog altijd met de nodige voorzorgsmaatregelen. Zo mogen er maximaal 4000 bezoekers per dag binnen in Bellewaerde. Vooraf online reserveren is verplicht en er geldt een mondmaskerplicht vanaf 12 jaar. Op attracties is dat vanaf 6 jaar.

Door het toepassen van alle maatregelen zijn ze er bij Bellewaerde van overtuigd dat ze een veilige omgeving creëren voor iedereen die zich wil ontspannen en amuseren.