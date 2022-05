Ook in Poperinge straks fietsstraten

Schepen Klaas Verbeke: 'Poperinge is de ideale stad om je per fiets te verplaatsen: de afstanden zijn beperkt en de stadskern is vrij compact. Naast de fietssuggestiestroken kiezen we er nu voor om de fietser een nog betere positie in het verkeer te geven. In een fietsstraat wordt de fietser zichtbaarder in het verkeer en niet verdrongen door auto’s die willen inhalen.'

In fietsstraten mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken in een eenrichtingsstraat of de rechterhelft van de weg in een tweerichtingsstraat. Autobestuurders mogen wel van een fietsstraat gebruikmaken, maar het is voor hen verboden om fietsers in te halen. De maximumsnelheid is er 30 km per uur.