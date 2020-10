Ook Pittem verbiedt alle evenementen en activiteiten van verenigingen

Net zoals in Wingene en Meulebeke worden nu ook in Pittem alle evenementen en activiteiten van verenigingen verboden.

Die beslissing komt er in samenspraak met de gouverneur om het groeiende aantal coronabesmettingen zoveel mogelijk te beperken.

In tien dagen tijd is het aantal coronabesmettingen in Pittem opgelopen van 3 naar 35 en volgens burgemeester Ivan Delaere zijn die besmettingen gelinkt aan het verenigingsleven. Dat wordt dus stilgelegd, net als de evenementen. Trainingen en sportwedstrijden, jeugdbeweging en cultuur zijn verboden vanaf morgen tot en met 1 november. De gemeentelijke diensten blijven wel geopend.