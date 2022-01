Ook PFAS-vervuiling rond site Sioen in Ardooie, opletten met grondwater

Op basis van een verkennend bodemonderzoek door OVAM werd vastgesteld dat de PFAS-waarden beperkt zijn. Maar verder onderzoek is nodig. In afwachting van gedetailleerde gegevens adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. De omwonenden in een straal van 500 meter rond de site werden via een bewonersbrief geïnformeerd over deze voorzorgsmaatregelen. Zo moeten ze voorzichtig zijn met grondwater.

Het onderzoek werd uitgevoerd omdat er in 1991 relatief grote hoeveelheden blusschuim gebruikt werden bij het bestrijden van een bedrijfsbrand. In dat blusschuim zit de gevaarlijke stof PFAS. Eerder werd ook al een vervuiling vastgesteld rond de brandweerkazerne.

BEKIJK OOK: