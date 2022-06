Ook ondernemers verdeeld over Ventilus

Werkgevers voeren de druk op bij de Vlaamse regering om te kiezen voor een bovengrondse Ventilus-hoogspanningslijn. In een open brief pleiten VOKA en een 20-tal sectororganisaties - voor bovengrondse kabels.

Die zijn een pak goedkoper en kunnen er tegen 2030 al hangen. Hans Maertens, Voka: "Omdat we denken dat dit de meest realistische, haalbare en betaalbare piste is die op relatief korte termijn kan uitgevoerd worden. Wij moeten komen tot een draagvlak. Daarom is het nodig dat iedereen rond de tafel zit, met financiële compensaties, mogelijkheid tot verhuizen en een toekomstverbond."

De werkgever- en sectorfederaties zitten op dezelfde golflengte als ELIA. Voor de netbeheerder is een bovengrondse hoogspanningslijn het énige alternatief voor Ventilus. Maar lang niet alle West-Vlaamse bedrijven en ondernemingen steunen het standpunt van VOKA en co. Zo is er een West-Vlaams ondernemersplatform van tachtig bedrijven die allemaal de voorkeur geven aan een ondergrondse stroomkabel op gelijkstroom. Sofie Vandenbriele, Ondernemersplatform Ventilus Ondergronds: "Het kan ondergronds, er zijn studies. Gezondheid is niet alleen voor ons maar ook voor de medewerkers belangrijk."

