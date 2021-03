Ook in Nieuwpoorts hersteloord slaat coronavirus toe

In het CM-Zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort zijn tien patiënten van de honderd besmet geraakt met het coronavirus.

Ter Duinen is een hersteloord voor mensen die na een ziekte of medische ingreep terug op krachten kunnen komen. Alle residenten werden getest, ook de vrijwilligers en medewerkers. Het zorgpersoneel is gevaccineerd, en bij de medewerkers zijn geen besmettingen vastgesteld.

De residenten verblijven op hun kamer tot donderdag om een verdere verspreiding te vermijden. Er komt vandaag ook een cohortevleugel voor de besmette patiënten. In de loop van de week wordt een tweede test afgenomen. Alle bezoek is inmiddels stopgezet.