Ook Nieuwpoort heeft een strandplan klaar

Vijf zones met eigen kleur en symbool

Het strand van Nieuwpoort is opgedeeld in vijf afzonderlijke zones die grosso modo overeenstemmen met de bestaande strandreddingsposten.

De vijf zones kregen elk een eigen kleur en een symbool dat Nieuwpoort typeert: de vuurtoren, de garnaal, de zeilboot, de zeeschildpad (knipoog naar het kunstwerk ‘Searching for Utopia’) en een zeester. Zo is het voor bezoekers meteen duidelijk welk deel van het strand ze betreden. Het kleurenpalet is zo gekozen dat er geen verwarring mogelijk is met de signalisatie van de strandredders.

Ter hoogte van de Zeedijk krijgen de vijf zones ook elk één ingang, te herkennen aan de gekleurde beachflags en een ingeklede strandcabine. Hier krijgen strandgangers de nodige veiligheidsvoorschriften nog eens uitgelegd. Golfbrekers en (gekleurde) zandvangers zorgen voor een natuurlijke scheiding tussen de verschillende zones.

Strandcoaches monitoren capaciteit

Strandcoaches onthalen badgasten met de glimlach en geven informatie over de maatregelen. Voor vragen over de veiligheidsprincipes kunnen strandgasten ook steeds bij hen terecht.

Hoofdtaak van de strandcoaches is het opvolgen van de capaciteit per zone. Wanneer er zich te veel mensen in één zone bevinden, zoeken de strandcoaches naar een rustiger plekje in een andere zone. Strandcoaches worden ingezet vanaf 27 juni, eveneens de startdag voor de reddingsdienst aan zee. Per persoon wordt uitgegaan van 8 m² beschikbare ruimte, rekening houdend met de regels inzake sociale afstand. In totaal betekent dit dat het volledige Nieuwpoortse strand deze zomer een capaciteit heeft van 17.603 bezoekers.

"Zorgeloze vakantie in Nieuwpoort"

Burgemeester Geert Vanden Broucke: “Er is voldoende zon, zee en strand in Nieuwpoort. We maken het voor élke badgast aangenaam om bij ons te vertoeven. Mensen hier een zorgeloze vakantie laten beleven, is zoals altijd ons streefdoel. Tegelijk zorgen we ervoor dat de veiligheid gegarandeerd blijft. We doen daarvoor een beroep op ieders verantwoordelijkheidszin. Bij een bezoek aan het Nieuwpoortse strand hou je voortaan voldoende afstand van elkaar en vorm je geen grote groepen.”