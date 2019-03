Ook Neneh Cherry op Cactus Brugge

Met Chan Marschall ofte Cat Power heeft Cactusfestival er niet alleen een straffe madam bij maar ook een absolute topnaam. De Amerikaanse is de ongekroonde koningin van de lo-fi indie en folk en wist met onder meer "The Greatest" het grote publiek te overtuigen. Eind vorig jaar bracht ze "Wanderer" uit, haar tiende langspeler, die ze op 6 juli zal voorstellen aan het Belgische publiek.

Ook de tweede straffe madam komt met nieuw werk naar het Minnewaterpark. Trixie Whitley zal de opvolger van "Fourth Corner" en "Porta Bohemica", "Lacuna", voorstellen op de slotdag van het festival, zondag 7 juli.

Eerder waren onder meer Oscar And The Wolf, dEUS, Bloc Party, Joe Jackson, Band Of Horses aangekondigd. Cactusfestival vindt plaats op 5, 6 en 7 juli in het Brugse Minnewaterpark. De voorverkoop loopt al een tijdje.

Er volgen binnenkort nog namen, belooft de organisatie.