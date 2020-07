Ook mondmaskers verplicht in openbare stadsgebouwen

Eerder besliste de Nationale Veiligheidsraad om vanaf zaterdag 11 juli verplicht een mondmasker te dragen in winkels, winkelcentra, bioscopen, theater- en concertzalen, conferentieruimtes, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken. Ook wie ouder is dan 12 jaar en reist met het openbaar vervoer of wie een contactberoep uitoefent, moest al langer verplicht een mondmasker dragen.

Ieper wil iedereen oproepen ook op andere openbare plaatsen zoveel mogelijk een mondmasker te dragen. Onder meer bij de dienst toerisme en het Auriscentrum.

Ieper is lang niet alleen. Ook in Oostende, Kortrijk, Anzegem en Brugge bijvoorbeeld is het dragen van een mondmasker in publieke stadsgebouwen verplicht.

