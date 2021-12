Ook Middelkerke maakt de Click tegen zwerfafval

Op het grondgebied staan 72 roze vuilbakken waar je zwerfvuil kan in gooien. Als je de app hebt gedownload kan je het afval scannen of een foto nemen en in ruil krijg je ucoins waarmee je korting krijgt bij een 25-tal handelaars. Fost Plus wil zo zwerfafval verminderen en meer recycleren. Voor Middelkerke is het een fijne manier om samen met de bevolking zwerfafval te verminderen. Jaarlijks wordt er 300 ton zwerfafval opgehaald in Middelkerke. (Lees verder onder de foto)

Clickvuilbakken staan ondertussen al in De Haan, Blankenberge, Antwerpen, Namen en nu dus ook in Middelkerke. Er zijn 8.100 mensen die de app gebruiken en er zijn al 17.400 Clicks gemaakt. Het aantal gebruikers stijgt elke week. Fost Plus wil het in alle kustgemeenten uitrollen.