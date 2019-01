Ook in Menen veel nieuwe gezichten in gemeenteraad

Ook in Menen is er een wissel van de plaatselijke politieke macht.

Eddy Lust (Open Vld) is de nieuwe burgemeester, in navolging van Martine Fournier (CD&V) die door de nieuwe coalitie aan de kant geschoven werd. Behalve nieuwe gemeenteraadsleden zijn er ook nieuwelingen in het schepencollege. Angelique Declercq bijvoorbeeld wordt voorzitter van het Comité Sociale Zaken, het vroegere OCMW.