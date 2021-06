Ook leerkrachten zijn "Superheroes"

De kinderen van de lagere school in Marialoop, bij Meulebeke, mochten vandaag één uur vroeger stoppen. Om al zingend en dansend het weekend in te zetten, samen met Blitz.

Dat muzikale duo bracht er hun nieuwe single ‘Superheroes’. Want voor Blitz zijn alle kinderen en leerkrachten superhelden, na dit moeilijke corona-schooljaar.

Jens en Pieterjan van Blitz treden voor de eerste keer sinds corona weer op. Jens Declerck: "We vinden dat alle kinderen en juffen een heel jaar raar achter de rug hebben en dat ze eigenlijk wel een feestje verdienen. Het mag wel eens ze zijn allemaal superhelden. Ze hebben zoveel inspanningen gedaan. In klasbubbels op de speelplaats, niet met de vriendjes kunnen spelen. En wij willen het schooljaar in stijl afsluiten. Een soort bevrijdingsfeest.

Superhelden je vindt ze dus niet alleen in de zorg maar ook in het onderwijs. Juf Hanne Lammertyn: "Het doet wel deugd om eens vereerd te worden als leerkracht. Het was niet altijd even makkelijk. Het doet deugd en ook van de ouders krijgen we veel appreciatie. Af en toe ging eens een klas in quarantaine. Maar we hebben corona al bij al goed doorstaan hier in Marialoop."

Blitz treedt vanmiddag op in Marialoop, maar ook op vijftig andere lagere scholen zijn de jongens vanmiddag virtueel aanwezig, met een vooraf opgenomen online-radioshow.