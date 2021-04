Ook kusttram wil coronaproof reizen

Als het te druk wordt, wil De Lijn desnoods extra trams inzetten. Maar volgens de Vlaamse vervoersmaatschapij wordt het ook wel rekenen op het gezond verstand van de reiziger zelf.

'Als men ziet dat een tram overvol is, wacht dan op de volgende tram in plaats van toch nog proberen in de massa te gaan kruipen', luidt het advies.

Mondmaskerplicht

Er komt dus geen soortgelijke regeling als bij de treinen van de NMBS. Wel zullen lijncontroleurs proberen de reizigers te spreiden en zeker ook controleren op het naleven van de mondmaskerplicht.