Ook Kortemark wil lokale tracing uitrollen

De gemeente wil het virus helpen indijken omdat er een stijgend aantal besmettingen is. Volgens burgemeester Damman krijgt Kortemark weinig info door van het federale contactcentrum. Daarom is ze samen met de voorzitter van de Kortemarkse huisartsenkring zelf op zoek gegaan naar verdere informatie. "Onze eigen huisartsen en de triage hebben er vaak veel meer zicht op waar de besmettingen zich situeren, zodat we met die informatie meer gerichte maatregelen kunnen nemen als lokaal bestuur. Vandaar dat wij zelf het heft in handen willen nemen en kijken hoe we in samenwerking met de huisartsenkring en triage aan lokale tracing kunnen doen," zegt ze in de krant.