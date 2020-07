Ook Kortemark wil lokaal contactonderzoek uitrollen

Om de gezondheid van de rusthuisbewoners te vrijwaren, en een nieuwe uitbraak van het virus te voorkomen. De gemeente steunt de maatregel. Intussen heeft de lokale crisiscel beslist dat mondmaskers verplicht zijn in de publiek toegankelijke ruimtes van openbare gebouwen. En ook op de wekelijkse markten.

Heft in eigen handen

Volgens de officiële cijfers van Sciensano telt Kortemark sinds 14 juli zes nieuwe coronabesmettingen. Maar uit eigen cijfers blijken dat er 11 te zijn. Daarom zal de gemeente zelf het heft in handen nemen om de lokale contactopsporingen in kaart te brengen. "Wij vinden het spijtig dat we weinig info krijgen over waar de besmettingen zich situeren," zegt burgemeester Karolien Damman. "Vandaar willen we gerichtere maatregelen nemen en zelf een tracing op poten zetten. We hebben vorige week al contact gehad met de voorzitter van de Kortemarkse huisartsen voor de opmaak van een preventief plan van aanpak. Nu zijn we met hen in overleg om te kijken hoe we die kunnen opstarten. We zouden daarvoor samenwerken met de triage en de lokale huisartsen"

Kortemark wil ook graag weer zelf een triagepunt inrichten voor verdachte coronapatiënten. Nu moeten die mensen naar Torhout om zich te testen.