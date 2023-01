2023 wordt echt wel een wielerjaar zo voor Izegem. Ook het Belgisch kampioenschap is dit jaar in Izegem, op 25 juni. En twee en een halve maand daarvoor is de stad dus ook al Dorp van de Ronde. Het peloton passeert dan over de Centrumbrug en de Korenmarkt richting de Rijksweg.

