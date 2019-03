Ook Heule pakt uit met Lokaalmarkt

Lokaal consumeren zit duidelijk in de lift en ook in Heule wordt die trend nauwgezet gevolgd. Sinds dit weekend heeft de deelgemeente van Kortrijk haar eigen Lokaalmarkt waar de consument terecht kan voor allerlei lokale producten.

Van groenten en fruit tot vlees... je vindt zowat alles op de Lokaalmarkt in de fabriekshal Muster in Heule. Centraal in het hele concept van Lokaalmarkt staat de korte keten, waarbij lokale producenten hun producten rechtstreeks verkopen aan de consument. De handelaars komen allemaal uit een straal van 20 kilometer rond Heule en voelen de interesse voor lokale producten steeds groter worden.

Ook voor Lokaalmarkt zelf ontstaat meer en meer interesse. Het verhaal begon in Deerlijk en intussen zijn ook Roeselare en Brugge meegestapt in het succesverhaal.

