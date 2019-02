Ook Hermes Oostende pakt de volleybeker

De vrouwen van Hermes Oostende hebben de West-Vlaamse zegetocht compleet gemaakt in de bekerfinale van het volleybal. Na de mannen van Knack won ook Hermes zijn bekerfinale met 1-3, tegen Michelbeke. Het is de eerste beker voor Hermes sinds 1983.

Geen walk-over

De autoritaire leider tegen het nummer acht uit de rangschikking, dan verwacht je een walkover. Maar dit is de bekerfinale en tot 15-15 klampte Michelbeke aan. Dan pas liep Hermes toch uit in set één. Over 17-21 tot 21-24, dan volgde het eerste setpunt. Biebauw pakte uit met een blok en zo was de eerste set binnen voor Hermes.

Ook in set twee had Oostende meer moeite dan hen lief was met Michelbeke. De Oost-Vlamingen stonden voortdurend op voorsprong, en bij 18-15 moest coach De Veylder opnieuw orde op zaken zetten tijdens een TO. Maar dat lukte niet. Michelbeke kreeg liefst 5 setballen, maar had er maar een nodig. Via Radovic kregen we een toch wel verrassende 1-1 tussenstand.

De Oostende meisjes hadden hun lesje wel geleerd nu. In set 3 liepen ze snel 13-22 uit. Michelbeke ging op de knieën (14-23). Bij 17-24 volgde de eerste setbal. Het blok wa van Lise De Valckeneer, Hermes stond 2-1 voor in de sets.

In set vier wilde de zege maar niet komen. Michelbeke stribbelde meer dan tegen, de Oostendse dames hadden wat last van stress. Hermes kreeg tot vijf matchballen want pas bij 26-28 was de zege binnen: 1-3 en de eerste bekerzege voor Oostende sinds 1983.