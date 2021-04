Ook 'Hedendaagse Primitieven' belangrijk voor Brugge

Fotograaf Alex Vanhee maakte 40 portretten van creatieve durvers met een Brugse link. Auteur Benedikte Van Eeghem nam 40 parallelle interviews af. Foto’s en tekst van deze kunstenaars komen bijeen in een de expo. De tentoonstelling past in het Brugotta festival van het cultuurcentrum dat lokaal talent in de kijker zet.

Vanhee en Van Eeghem willen tonen dat Brugge niet alleen bekend mag zijn door de primitieve kunstenaars, maar dat ook de kunst van hedendaagse artiesten belangrijk is. Er komt dan ook een brede waaier van artiesten aan bod: mannen en vrouwen, bekend en onbekend, jong en oud, actief in verschillende disciplines: schilderkunst, literatuur, muziek, theater en dans. Er zijn ook meer dan 20 werken te zien van de beeldend kunstenaars uit de reeks.

De expo 'Hedendaagse Primitieven' is te zien in De Tank en in de Exporuimte Burg, allebei op de Burg en loopt tot en met 9 mei. Er is een gratis bezoekersgids en een cataloog.