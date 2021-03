Ook drie scholen in Oostende gaan dicht

Naast twee Brugse scholen zijn er nu ook scholen in Oostende die beslissen om te sluiten en over te schakelen op afstandsonderwijs. De jongste maatregelen zijn gewoonweg niet realiseerbaar, zeggen de directies.

Het atheneum Pegasus op Stene en het atheneum in het centrum in Oostende van het GO!-onderwijs hebben besloten om vanaf donderdag tijdelijk de deuren te sluiten en over te gaan op afstandsonderwijs. De leerlingen hebben nu geen examens en dat maakt de beslissing wat gemakkelijker. Chris Vandecasteele, algemeen directeur Scholengroep Stroom: "Ik ben heel lang met de minister mee in zee geweest om de scholen open te houden, maar met de huidige maatregelen kan ik de scholen niet op een veilige meer openhouden. Ik kan de bubbel niet veilig organiseren zoals die zondag zijn voorgesteld. Ik vermoed zeker nog voor het eind van de week dat ik een volledige basisschool zal moeten sluiten wegens besmettingen en een aantal afwezigheden. Maar ik hoop dat we het signaal krijgen om al onze secundaire scholen te sluiten en honderd procent over te schakelen afstandsonderwijs. Wij hebben daar ook expertisen in van de vorige lockdown. Wij kunnen dat perfect en veilig organiseren."

Te veel besmettingen in lagere school Westdiep

Andere scholen moeten dan weer noodgedwongen sluiten omdat er te veel besmettingen zijn. In de vrije lagere school Westdiep in Oostende bijvoorbeeld zijn meerdere leerkrachten en leerlingen besmet met het coronavirus.

Daarom blijft de school gesloten tot na de paasvakantie. Er is ook geen opvang en de school schakelt over naar online lesgeven. Vanmiddag worden alle leerlingen die nog niet getest zijn aan een test onderworpen. Dat gebeurt door medewerkers van UZ Gent. Dat geldt niet voor de leerlingen van een aantal klassen die al in quarantaine zitten. De school gaat normaal gezien op maandag 19 april weer open.

Ook de stedelijke basisschool de Leerplaneet in De Panne sluit met onmiddellijke ingang de deuren. Een aantal leerkrachten en begeleiders uit verschillende klassen testten positief. De sluiting is een preventieve actie om het virus zoveel mogelijk in de kiem te smoren.

