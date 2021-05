Ook dit jaar geen Boetprocessie

Sinds 1646 wordt de processie georganiseerd door de Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker. De processie gaat elk jaar uit op de laatste zondag van juli. Maar de organisatie laat weten dat de optocht ook dit jaar niet veilig kan verlopen, zolang de maatregelen blijven gelden. De processie verschuift daarom naar 31 juli volgend jaar.

De processie is een uitdrukking van volksgeloof en traditie. Figuranten brengen taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament tot leven in een Oudnederlandse evocatie. Boetelingen, blootsvoets en gekleed in een ruwe pij, trekken eeuwenoude beeldengroepen die het lijdensverhaal van Christus uitbeelden. Andere boetelingen dragen een kruis als teken van geloof en boete. De Boetprocessie heeft haar sober, volkse, authentieke karakter doorheen de eeuwen behouden. De Vlaamse Gemeenschap heeft dan ook de Boetprocessie van Veurne opgenomen op de lijst van waardevol Vlaams Cultureel Erfgoed.

