Ook Dendoncker niet op laatste training voor Estland

22 Rode Duivels, 19 veldspelers en 3 doelmannen, zijn in het nationaal oefencentrum in Tubeke op het oefenveld verschenen voor de laatste training van de Rode Duivels in de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd in Tallinn tegen Estland. West-Vlaming Leander Dendoncker was er niet bij.

De speler van Aston Villa, zaterdagavond tegen Oostenrijk nog in de basis centraal achterin als vervanger van Jan Vertonghen, werd toen na 84 minuten naar de kant gehaald voor Ameen Al-Dakhil. Na het duel werd er melding gemaakt van problemen met de lies voor de speler die afkomstig is uit Passendale.

Ook geen Thibaut Courtois

De spoeling achterin bij de Duivels is erg dun. Van Thibaut Courtois was al geweten dat hij er niet bij zou zijn in Tubeke. De Belgische voetbalbond bevestigde eerder op maandag immers dat hij niet zou meereizen naar Estland.

Het is nog onduidelijk wat er speelt rond Courtois. Om 18u30 Belgische tijd is er in de Estse hoofdstad Tallinn een persconferentie met bondscoach Domenico Tedesco en Jan Vertonghen. Daar zal meer uitleg gegeven worden rond zijn situatie. De aanwezigheid van Vertonghen op de persbabbel lijkt erop te duiden dat de verdediger wel opnieuw speelklaar is. Hij stond maandag ook gewoon op het trainingsveld.

"Niet gelukkig met beurtrol"

Courtois stond zaterdag nog 90 minuten tussen de lijnen in de EK-kwalificatiewedstrijd in Brussel tegen Oostenrijk (1-1). Hij zorgde er met enkele knappe parades voor dat de Belgen geen tweede tegentreffer slikten. Voor de match werd de doelman van Real Madrid gehuldigd voor zijn honderdste cap. Tegen Estland zou Courtois oorspronkelijk de aanvoerdersband dragen.

Bondscoach Tedesco gaf de band voor het duel tegen Oostenrijk nog aan Romelu Lukaku. Beide spelers zouden, bij afwezigheid van vaste aanvoerder Kevin De Bruyne, een beurtrol volgen. Volgens verschillende media zou Courtois niet gelukkig zijn met die beurtrol.