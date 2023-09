Ook de gouverneur is voor de aankoop van een zeesleper

In maritieme kringen gaan steeds meer stemmen op om dringend een zogenoemde zeesleper aan te kopen. Dat is een zeer sterke sleepboot die schepen in geval van nood en storm weg kan houden uit de windturbineparken op zee.

Ook in de provincieraad heeft raadslid Kurt Himpe daarvoor gepleit. Gouverneur Decaluwé, als coördinator van de rampenplan is alvast voor. "We hebben vorig jaar het provinciaal rampenplan moeten afkondigen omdat één groot schip echt in de problemen kwam. We hebben dat samen met de Nederlanders kunnen tegenhouden. Maar we hebben wel enorm veel tijd verloren. We vragen nu al een tijdje zo'n zeesleper voor als het 8 of 9 beaufort is."

Met de bouw van de nieuwe windturbinezone Prinses Elisabeth zullen de risico's met schepen op drift nog toenemen. Het is de Vlaamse overheid en de dienst Vloot die over de aankoop van een dure zeesleper moet beslissen.