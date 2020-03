Ook in Coronatijden mensensmokkelaars aan het werk

De wagen met Franse nummerplaat reed met gedoofde lichten, de chauffeur probeerde te vluchten toen hij de patrouille opmerkte, maar de politiezone Westkust slaagde er toch in om het voertuig te laten stoppen. De chauffeur had zich tussen de passagiers gezet maar kon toch worden aangeduid. Het gaat om een Koerd van 23 uit Irak. Hij werd verhoord en is intussen aangehouden door de onderzoeksrechter in Brugge. Hij wordt verdacht van mensensmokkel.

De strijd tegen de mensensmokkel gaan in onze provincie onverminderd verder, ook in een periode waarin veel politiecapaciteit in het kader van de handhaving van de coronamaatregelen wordt ingezet, laat het parket weten.