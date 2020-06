Ook chauffeur Brugs containbedrijf aangehouden voor invoer 700 kilo cocaïne

In het dossier tegen de 55-jarige Moorsledenaar die in de cel zit omdat in een container die voor hem bestemd was 700 kilogram cocaïne werd aangetroffen, is ook de chauffeur van de man aangehouden. Hij zegt dat zijn baas hem dwong om mee te werken aan de drugssmokkel.

In februari troffen speurders in een container in de Antwerpse haven 700 kilo cocaïne aan tussen een lading mangaanerts uit Brazilië. De container met drugs, met een straatwaarde van zo'n 35 miljoen euro, was bestemd voor het containerbedrijf van een 55-jarige man uit Moorslede met maatschappelijke zetel in de Blankenbergse Steenweg in Brugge.

Bedreigd met wapen

De zaakvoerder zit sinds afgelopen zondag in de cel. Ook zijn chauffeur, een man uit het Ieperse, werd zondagmorgen gearresteerd. Vrijdag verlengde de raadkamer de aanhouding van beide verdachten met een maand.

De chauffeur wijst zijn baas aan als opdrachtgever en beweert dat hij met een wapen bedreigd werd om de container te vervoeren. Die laatste ontkent zelf elke betrokkenheid. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen welke verklaring klopt.