Ook Cercle dient bezwaar in tegen stadion Club

Opmerkelijk in het Brugse stadiondossier: ook Cercle Brugge heeft een bezwaar ingediend tegen het nieuwe stadion van Club Brugge op de site van Jan Breydel.

Het is één van de 120 bezwaren. Cercle wil net als de anderen een oplossing waarbij de beide ploegen in een eigen stadion spelen, maar voelt zich vergeten. Cercle vraagt Club om te wachten tot er duidelijkheid is voor het stadion aan de Blankenbergsesteenweg, maar dat wil Club niet. Vandaar het bezwaar, qua mobiliteit en veiligheid.

Nog opmerkelijk: Cercle vraagt zich af of Club toch niet beter naar de Blankenbergsesteenweg verhuist. En zo blijft het stadiondossier maar duren.