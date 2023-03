Ook CD&V Brugge trekt met nieuwe naam naar stembus

Precies een dag nadat Open VLD Brugge de nieuwe naam van hun stadslijst bekend maakte, onthulde CD&V Brugge dat ze ook onder een andere naam naar de stembus in 2024 trekken. Met ‘Brugse cd&v lijst burgemeester’ hoopt De fauw & co de stem van de Bruggeling binnen te halen.

CD&V Brugge heeft aangekondigd dat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 naar de kiezer zullen trekken onder de naam ‘Brugse cd&v lijst burgemeester’. De lijst wordt aangevoerd door huidig burgemeester Dirk De fauw, terwijl huidig schepen Franky Demon de derde plaats op de lijst inneemt. Demon staat ook klaar om Dirk De fauw op te volgen wanneer hij in de loop van de volgende legislatuur afscheid zal nemen van z’n burgemeesterstitel.

Enige lijst met burgemeester in de rangen

De keuze voor de nieuwe naam ontstond uit een gevoel van trots voor de stad en het feit dat CD&V Brugge de enige lijst is die momenteel een burgemeester in haar rangen heeft. Met De fauw als kopman en zijn populariteit in de stad lijkt de partij er dan ook optimaal voor te staan voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.