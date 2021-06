Ook casino's opgelucht, al mogen ze 's nachts nog niet werken

Ze moeten wel, net als de horeca trouwens, om 23u30 dicht en dat terwijl hun meest lucratieve uren tussen negen uur 's avonds en twee uur 's nachts liggen. Ze hopen dus dat ze snel weer mogen openen tot zeven uur 's ochtends. (Lees verder onder de foto)

Intussen heeft het Casino in Oostende er zwaar geïnvesteerd in nieuwe toestellen en spelletjes. Ze investeerden ook 50.000 euro geïnvesteerd in plastic schermen en andere zaken om alles coronaveilig te laten verlopen.

De sector heeft de voorbije maanden de protocollen verschillende keren aangepast maar twee dagen voor de heropening zijn er nog altijd geen exacte richtlijnen voor de speeltafels.

De casino's hopen alvast dat de klanten terugkomen, want velen gingen op zoek naar alternatieven online. In Oostende hebben ze in een normaal jaar 250.000 bezoeken. In heel het land zijn er tien casino's waarvan één in Brussel, vier in Wallonië en vier aan de kust. Naast Oostende, hebben ook Blankenberge, Knokke-Heist en Middelkerke een casino.