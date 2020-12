Ook carwashes en autogarages weer open

Garages mochten een maand lang alleen dringende herstellingen uitvoeren, de verkoop van wagens lag zo goed als stil. Carwashes mochten al twee weken opnieuw professionele klanten met een BTW-nummer ontvangen, maar kunnen ook particulieren hun auto weer wassen. Al bij al een absurde regeling zegt de sector, zeker omdat een automatische wasstraat coronaveilig is.

Maar iedereen is blij met de heropening. Want online wagens verkopen blijft erg moeilijk. Garages met een showroom mogen maar een beperkt aantal klanten binnenlaten, en dat voor maximum een half uur. Het gaat ook telkens om één kandidaat-koper, dus als koppel een nieuwe droomwagen bezichtigen zit er nog niet in.