Ook Brugge verplicht mondmaskers op markten

Sinds kort is de beperking van het aantal kramen op de markten opgeheven, ook in Brugge.

Volgens burgemeester Dirk De fauw zijn alle organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid op de markten te garanderen en de bezoekers van de markten ertoe aan te zetten om de social distancing van 1,5 meter in acht te nemen.

Maar het stadsbestuur stelt vast dat het respecteren van social distancing op sommige plaatsen moeilijk is. Daarom is het dragen van een mondmasker op Brugse openluchtmarkten nu verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar. Dat geldt ook voor de indoormarkten in de deelgemeenten. Eerder al nam de stad Blankenberge een gelijkaardig besluit.

