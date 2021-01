Ook Britse coronavariant in MPI Klerken

Ook bij De Vleugels in Klerken bij Houthulst, dat is een voorziening voor mensen met een beperking, is een uitbraak van de Britse coronavariant vastgesteld. Dat bevestigt Joris Hindryckx, de burgemeester van Houthulst. Zeker al bij 8 bewoners en personeelsleden.

Het is het bewijs dat de besmettingen door de Britse coronavariant zich veel vlotter verspreiden, ook buiten woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem. Zondagmorgen kreeg het woonzorgcentrum de bevestiging na onderzoek in de labo's van UZ Gent, dat de vele besmettinge wel degelijk van de Britse variant stammen.

Besmette bewoners in aparte afdeling

De Vleugels is een expertise- en ondersteuningscentrum voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. De bewoners van de instelling hadden het al zwaar te verduren tijdens de verschillende lockdowns, en nu komt dit er nog bovenop.

De voorziening heeft de acht besmette bewoners in een aparte afdeling ondergebracht, afgesloten van de rest. Om zo een verdere besmetting tegen te gaan. Eind oktober ging De Vleugels ook al eens in lockdown nadat bij verschillende bewoners en personeelsleden corona was vastgesteld.

