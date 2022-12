Ook Bredene moet besparen en past meerjarenplan aan

De uitbreiding van het gemeentehuis komt er voorlopig niet en dat is ook het geval met de investeringen in een nieuwe loods voor de technische dienst en het vernieuwen van strandpost 2. De plannen voor het nieuwe zwembad gaan wel door want het huidig zwembad moet in 2024 onherroepelijk de deuren sluiten. We willen niet dat onze meer dan 1.500 schoolgaande Bredenaars hierdoor in de kou komen te staan.

“We hebben vooral gesnoeid in de uitgaven. De personenbelasting (inkomen) en de onroerende voorheffing (woning) worden niet verhoogd en het is ook niet de bedoeling om dit de volgende jaren te doen. We beseffen dat onze inwoners het door deze economische crisis al moeilijk genoeg hebben”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

De belastingen voor de campings en tweedeverblijven worden wel geïndexeerd aan de reële index.