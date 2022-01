Ook blazen in Ichtegem tijdens Weekend zonder alcohol achter het stuur

Helaas liepen ook tijdens deze controle enkele bestuurders tegen de lamp. Het merendeel blies wel safe.

Alcohol in het verkeer blijft een probleem en België is daarbij de slechtste leerling van de klas. Onze provincie doet het iets beter met een daling van 12,5 procent in 2021. In een berekening van Verkeerinstituut VIAS zouden we zonder alcohol in het verkeer, jaarlijks zo'n 75 levens kunnen sparen.

De 13e editie van het Weekend zonder alcohol achter het stuur, is een initiatief van de Wegpolitie van de Federale Politie. De actie startte afgelopen vrijdag en loopt tot maandagmorgen 6u. Het is een ‘geïntegreerde’ actie, want de Federale en Lokale Politie voeren de actie samen uit. Door een weekend lang meer alcoholcontroles te organiseren, wil de politie weggebruikers sensibiliseren rond de gevaren van alcohol achter het stuur.