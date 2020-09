De stad zou pas eind dit jaar beslissen, maar het zijn de carnavalisten zelf die de aanzet gaven. Door alle coronamaatregelen is de beleving van een carnavalstoet wellicht ook begin volgend jaar nog niet zoals het anders is in Blankenberge. En net dat maakt het carnaval in de stad zo typisch. Al kijkt de stad wel uit naar eventuele alternatieven om de carnavalsfeer ook in 2021 toch enigszins naar Blankenberge te brengen.

