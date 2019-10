Ook bij ons hinder door spoorwerken Brussel

Pendelaars vanuit West-Vlaanderen moeten vanaf vandaag rekening houden met hinder door spoorwerken in Brussel.

Door werkzaamheden aan de seininrichting van Brussel-Zuid is het treinaanbod van en naar de hoofdstad beperkt tijdens de ochtend- en avondspits. Nog tot 11 november zullen elke werkdag 12 piekuurtreinen geschrapt worden. Vanuit West-Vlaanderen is er vooral hinder op de lijn Kortrijk-Denderleeuw, want die piekuurtrein wordt geschrapt. Er zal ook hinder zijn op twee omgeleide lijnen: vanuit Oostende en vanuit De Panne.

Duizendend reizigers getroffen

Naar schatting 6.000 reizigers over het hele land zullen geconfronteerd worden met de afschaffingen. De overige aanpassingen treffen nog eens 21.000 reizigers.

NMBS zegt dat er de voorbije weken al volop werd ingezet op het informeren van de reizigers op de betrokken lijnen. De spoormaatschappij gaat komende maand ook elke werkdag 200 medewerkers extra inzetten om de reizigers bij te staan.