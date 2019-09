Ook bij hogeschool Howest meer inschrijvingen

De inschrijvingen in de hogeschool West-Vlaanderen zitten in de lift. Veel studenten kiezen voor de zogenoemde zachtere sector.

Aan de vooravond van het academiejaar zijn er meer dan 8.100 studenten en dat is een stijging met een kwart. Nieuw dit jaar zijn de zogenoemde graduaatsopleidingen. Die behoren nu bij het hoger onderwijs. Zo komen er bijna 1.200 studenten bij. Howest heeft 10 campussen in onze provincie. 4 in Brugge en 6 in Kortrijk.

Bacheloropleidingen in de lift

Hoger onderwijs zit in de lift en voor het 5de jaar op rij stijgt het aantal studenten. "De bacheloropleidingen zitten ook nog altijd in de lift", zegt Isabel Uitdebroeck, opleidingsdirecteur Howest Brugge

Meer inschrijvingen voor de opleidingen Verpleegkunde, toegepaste psychologie, ergotherapie, maar opvallend ook voor bachelor lager onderwijs. "We zien dat de lerarenopleiding in een positieve tendens zit, we zien dat vooral bij de educatieve bachelor lager onderwijs."

Al jaren scoort Howest erg sterk met hun opleiding digital arts & entertainment. Ook toegepaste informatica, IT-beveiliging en cybercriminaliteit blijven succesopleidingen.

Graduaatsopleidingen

Nieuw dit jaar zijn de 1.170 graduaatstudenten. Dat zijn kortere maar praktische opleidingen. Randy Lamiere, graduaatscoordinator Howest: "We hebben nu een tiental graduaatsopleidingen. Dat gaat van programmeren tot het graduaat in de orthopedagogie. Een ruim aanbod van praktijkgerichte en arbeidsmarkt gerichte opleidingen."

Van de ruim 8.000 studenten aan de Hogeschool West-Vlaanderen studeren er zo’n 3.200 in Kortrijk en 4.800 in Brugge.