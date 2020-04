Ook bewoners woonboten vast in 'hun kot'

Bewoners van woonboten uit Groot-Brittannië, Frankrijk en Nieuw-Zeeland reizen meestal van jachthaven naar jachthaven. Ze komen hier overwinteren en vertrekken terug in maart. Maar daar steekt het coronavirus nu een stokje voor. Ze kunnen niet weg, alle waterlopen zijn dicht.

Maar de verveling slaat nog niet toe. Zelfs na enkele maanden blijft Brugge boeien. De bewoners van de woonboten klagen niet: "Het is hier zo slecht nog niet. Brugge is een prachtige plaats. Soms is het wat saai, maar we kuisen onze boten op en maken er het beste van."