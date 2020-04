Ook begrafenisondernemers beleven moeilijke tijden

Ook zij moeten zich beschermen met mondmaskers, helmen en pakken als ze overledenen moeten ophalen die besmet zijn met Covid-19. Het virus zou 3 dagen overleven op een dood lichaam.

Aanpassen

"Uiteraard verlopen de plechtigheden helemaal anders", weten ze ook bij het uitvaartcentrum Timmerman in Loppem. "In de aula mogen maximaal 20 personen aanwezig zijn en ze moeten ver uit elkaar zitten". Alleen dichte familie mag er zijn en daarom worden uitvaartdiensten nu vaak gestreamd. Kerkelijke begrafenissen mogen nog, zij het in beperkte kring. De koffietafel of maaltijd nadien mag niet. Voor begrafenisondernemers en uitvaartcentra is het aanpassen, ook mentaal.