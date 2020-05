Ook B&B's snakken naar duidelijkheid

B&B’s aan de kust willen dat de overheid dringend duidelijkheid schept over een eventuele heropstart. Ze hebben de afgelopen maanden zwaar omzetverlies geleden en willen zo snel mogelijk weer gasten ontvangen. Dat kan volgends de uitbaters ook perfect Coronaproof, maar voorlopig lijkt de focus vooral te liggen op de heropening van restaurants.

De uitbaters van B&B Het zilte Zand in Westende vinden het jammer. Al bijna heel het voorjaar topweer en toch geen gasten kunnen ontvangen. De uitbaters vinden dat de overheid vooral focust op de heropening van restaurants en geen klare wijn schenkt over de hotels of bed & breakfasts. Frustrerend, want de Coronacrisis heeft er de afgelopen weken stevig op ingehakt.

Na een dramatisch voorjaar hopen de uitbaters op een uitzonderlijke zomer. Nu heel wat reizen met het vliegtuig in het water driegen te vallen verwacht de B&B veel vakanties in eigen land.