Ook acties in onderwijs komende week, vakbonden dienen stakingsaanzegging in

De onderwijsvakbonden sluiten zich aan bij de actieweek in de openbare diensten, die vandaag van start gaat. Dat melden ze in een gezamenlijk persbericht. "Als het nodig is, kan het personeel staken", klinkt het.

"We zetten in op een massale informatiecampagne, want de uitdagingen die er voor onderwijspersoneel liggen en nog op ons afkomen, zijn niet min", laten de onderwijsvakbonden weten. De bonden maken zich grote zorgen over de onderwijskwaliteit, het lerarentekort en over de plannen voor het personeelsstatuut.

"Wij horen allerlei voorstellen en hebben daar ook vragen bij. Uiteraard hebben de onderwijsvakbonden zelf ook ideeën en voorstellen voor verbetering. We gaan die vragen en voorstellen de volgende maanden bespreken met het onderwijspersoneel. We beginnen daarmee tijdens de week van de openbare diensten."

De onderwijsvakbonden roepen hun afgevaardigden op om in alle academies, (hoge)scholen, centra en instellingen een informatiesessie te organiseren van een uur. De vakorganisaties hebben een stakingsaanzegging ingediend, "voor het geval hun afgevaardigden dat volgende week nodig zouden hebben".

"Als onze afgevaardigden niet tot een akkoord komen met hun bestuur of directie over het tijdstip waarop ze hun collega's kunnen informeren, dan kunnen ze een uur staken", klinkt het.