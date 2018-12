Ooigembos krijgt minder extra bomen

In Ooigem is een compromis gevonden voor de uitbreiding van het bekende Ooigembos. Vorige week nog lieten buurtbewoners hun ongenoegen horen omdat de bomen hun weidse uitzicht zouden wegnemen.

De eigenaars van de woningen in de Eerste Linie Regimentstraat vreesden ook dat hun woning in waarde zou dalen als het prachtige uitzicht op de Leievallei zou wegvallen. Het Agentschap Natuur en Bos was van plan 500 inheemse bomen aan te planten, maar dat zullen er nu minder worden zodat de aanplanting dan toch een stuk van de woningen wegblijft.

Tomas Dumont, buurtbewoner: "We zijn heel blij dat de mensen van Agentschap Bos en natuur en de gemeente Wielsbeke effectief hebben willen overleggen. Het resultaat is dat een heel del van dit mooie landschap bewaard blijft en het zicht dus behouden blijft."