Nog dit jaar komt er een jachthaven met clubhuis aan het pompgebouw van het sluizencomplex in Ooigem, bij Wielsbeke.

De gemeente Wielsbeke heeft daarvoor de nodige subsidies binnen van Europa, de omgevingsaanvraag is ingediend. In een eerste fase zou het gaan om een dertigtal aanlegplaatsen. Het clubgebouw zal ook dienstdoen als bar voor wie langs de Leie komt wandelen of fietsen.