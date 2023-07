Ooievaars vliegen veel verder dan gedacht

Ooievaars uit het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist overwinteren vaker in West-Afrika dan verwacht. Dat blijkt uit resultaten van zenders die enkele ooievaars met zich meedragen.

Drie van de vijf ooievaars die vorig jaar een zender kregen, overwinterden in Mali en Senegal,

in vogelvlucht ruim 4.000 kilometer van het Zwin.

Twee andere vlogen maar tot in Noord-Afrika. Deze vaststelling toont aan dat het belangrijk is om dit wetenschappelijk project op lange termijn te bestuderen", zegt Wouter Faveyts, wetenschappelijk onderzoeker van het Zwin Natuur Park. "Ooievaars zijn langlevende dieren en om degelijke inzichten te krijgen is het cruciaal dat een onderzoeksproject als dit lang genoeg kan doorgaan en dat een aanzienlijk aantal vogels zo lang mogelijk kan worden gevolgd dankzij een zender."

(lees verder onder de foto)

Het zenderproject van Het Zwin leert welke trekroutes de ooievaars nemen en met welke gevaren ze onderweg te maken krijgen. Ook dit jaar kregen zes jonge ooievaars een zendertje. "Het zenderproject leert welke trekroutes de ooievaars nemen, waar ze overwinteren en geeft ook inzichten in de uitdagingen waarmee de vogels te maken krijgen", klinkt het bij gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. "Het Zwin herbergt de oudste kolonie ooievaars van het land en de vogels groeien volledig autonoom op, zonder bijvoederen. De ooievaar is een soort om te koesteren en de zenderresultaten leveren belangrijke informatie op om te helpen het voortbestaan van de ooievaars te vrijwaren." Het is de bedoeling dat in de volgende jaren nog meer ooievaars van een zender zullen worden voorzien.

De resultaten van het onderzoek zijn te volgen op de website en via de sociale media van het Zwin Natuur Park.