Ooievaars spotten vanuit je eigen kot? Het kan!

Twee nesten van ooievaars in het Zwin Natuur Park kunnen vanaf vandaag permanent gevolgd worden via livestreambeelden .

Ondanks de coronamaatregelen en het sluiten van het domein kunnen liefhebbers op die manier blijven genieten van de ooievaars die volop bezig zijn aan de bouw van hun nesten en het leggen van de eerste eieren.

Livestream

Het Zwin Natuur Park is het eerste park in België dat continue livestreambeelden van de ooievaars uitzendt. De beelden zullen te zien zijn op de website en het YouTube-kanaal van het Zwin Natuur Park. De camera staat op de ooievaarstoren en is gericht op de nesten voor deze toren. Twee ooievaarskoppels, de ouders van bezenderde ooievaars Emily, Reinout en Hadewijch, hebben daar hun nest.

Eerste eieren en geboorte

De eerste eieren zullen nu ongeveer gelegd en uitgebroed worden. De meeste legsels tellen 3-5 eieren. Binnen een ruime maand, rond eind april, worden de eerste ooievaarskuikens verwacht. Ook de geboorte zal live te zien zijn via de camerabeelden.