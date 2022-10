Oog in oog met de dood in Brugge

In Brugge opent morgen de tentoonstelling Oog in oog met de Dood. Hugo van der Goes, oude meesters, nieuwe blikken. Het meesterwerk De Dood van Maria staat centraal.

Van der Goes is een Vlaamse kunstschilder en één van de Vlaamse Primitieven, samen met onder andere Jan van Eyck en Rogier van der Weyden. 'De dood van Maria' wordt gezien als zijn meesterwerk, en één van de belangrijkste werken in de collectie van Vlaamse Primitieven van Musea Brugge. (lees verder onder de foto)

Het werk staat centraal in de nieuwe tentoonstelling, letterlijk én figuurlijk. Het werk is pas gerestaureerd, en is dus weer in volle glorie te bewonderen. Het schilderij is meteen de inspiratiebron voor een hele expo met zowat zeventig werken. Die haalt Musea Brugge uit de eigen collectie, en ze lenen ook werken van over heel Europa.

"Oog in oog met de Dood. Hugo van der Goes, oude meesters, nieuwe blikken" loopt tot begin februari volgend jaar.