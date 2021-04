Onze vissers brengen steeds meer afval mee uit zee

Vorig jaar brachten 23 schepen die deelnemen aan het internationale project Fishing for Litter liefst 17.735 kilo aan wal. Dat meldt Kamerlid Sander Loones (N-VA) op basis van gegevens van minister Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die bevoegd is voor de Noordzee.

In het kader van het project Fishing for Litter nemen de vissers het zwerfvuil dat in hun netten belandt, mee aan wal, waar het wordt ingenomen, afgevoerd, gemonitord en verwerkt. Voor de opslag van dit afval op het schip nemen de vissers bigbags mee aan boord. Bij terugkomst in de haven, plaatsen de vissers de bigbag op de kade vanwaar het door afvalinzamelaars wordt verwijderd en verwerkt.

Onvolledige cijfers

Uit het antwoord van de minister blijkt dat steeds meer schepen afval aan land brengen en dat die hoeveelheid afval ook toeneemt. In 2018 werd 2.239 kilo aan land gebracht door 10 schepen, in 2019 steeg dit tot 10.070 kilo en in 2020 zelfs tot 17.735 kilo op 23 schepen. Loones reageert tevreden op de resultaten. "Onze vissers leven van de zee. En bewijzen ook te leven voor de zee", aldus Loones. Hij merkt op dat ze dit ook belangeloos doen in het kader van het project. Bovendien zijn de cijfers volgens Loones onvolledig, want afval dat door onze vissers aan land wordt gebracht in bijvoorbeeld Frankrijk, wordt niet meegeteld.