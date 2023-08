Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartweekend brengt veel volk naar de kust

Na wat mindere weekends in juli, is het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartweekend een succes aan zee. De hotels zijn zo goed als uitverkocht. Beachbars, souvenirwinkels en verhuurders van parasols en ligbedden hopen op wat extra inkomsten.

Met een aangename 23 graden hoor je de mensen op de dijk niet klagen. Het is ideaal wandelweer en tegen de middag zitten de terrasjes vol. Maar echt strandweer is het niet. Daarvoor zijn er te veel wolken en is het wachten op wat zon. Heel wat uitbaters aan de kust merken dat het een mindere zomer is. Het slechte weer lokte een pak minder toeristen naar zee.

Zon en zee

De miserie startte dit voorjaar. De stormwinden zorgden voor scheefgezakte strandcabines en voor extra werk en kosten. En ook de strandbaruitbaters hopen dat dit weekend het seizoen zal redden. De kust valt of staat met het mooie weer. Het strand en de zee is niet genoeg. Voor een topdag heb je de zon nodig. Daar komen de mensen op af.

Volgens Westtoer is het verlengde Onze-Lieve- Vrouw Hemelvaartweekend een topper voor onze kust, met 250.000 hotelgasten per nacht en 200.000 dagjestoeristen per dag.