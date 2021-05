Onweer zet Waregemse straten blank

De foto zet je misschien even aan het twijfelen, maar dit is wel degelijk de Expressweg in Waregem, en geen beek langs de weg. Het gevolg van een onweer, vrijdagavond boven Waregem en deelgemeenten.

De Expressweg is niet de enige plaats in Waregem waar de stortbui voor natte voeten zorgt. Volgens Noodweer Benelux is de oorzaak een onweerscel die, van over Kruishoutem, pal boven Sint-Eloois-Vijve is blijven hangen. Met heftige gevolgen. Hagelstenen tot 2 cm en vooral heel wat regen zetten diverse straten blank. Onder meer de omgeving rond de Eikenlaan en de Vansteenbruggestraat kreeg het zwaar te verduren. De brandweer kreeg heel wat oproepen voor riolen die het water niet meer konden afvoeren. Ook in de Deerlijkseweg in Nieuwenhove was dat het geval. (Foto zie onder)