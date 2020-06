Onweer op komst vanuit Frankrijk, wateroverlast mogelijk

Het KMI waarschuwt voor onweer. Er kan veel neerslag vallen, met wateroverlast tot gevolg. Ook hagel en rukwinden zijn plaatselijk niet uitgesloten.

Woensdagavond zouden er nog onweerachtige buien kunnen vallen. In de loop van de nacht trekt de buienzone Nederland in en zou het vanuit het zuidwesten droger worden met brede opklaringen. Lokaal is wat nevel of mist mogelijk. De minima schommelen tussen 10 graden in Belgisch-Lotharingen en 15 graden in het noorden van het land. De wind blijft meestal zwak uit veranderlijke of zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Donderdagochtend is het tijdelijk droog weer met brede opklaringen. Stapelwolken vormen zich echter vrij snel. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Vooral in het westen van het land kunnen er nog soms felle buien vallen, plaatselijk met een donderslag, elders is het droger.

Lees ook